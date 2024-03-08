مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي 5 عشائر أردنية

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة واجب العزاء، الى عشيرة الفاعوري بوفاة المرحوم رائد شمس الدين صالح الفاعوري، وإلى عشيرة الحياري بوفاة المرحوم الحاج احمد علي الحسين الحياري ( ابو سمير ) والد النائب نضال الحياري والى عشيرة النسور بوفاة المرحوم المهندس ياسر احمد النسور ( ابو حمزة ) والى عشيرة الحمادين والمساعدة بوفاة المرحومة حليمة سليمان المساعدة ( ام راضي) والدة امين عام ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.



