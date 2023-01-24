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الثلاثاء، 24-01-2023 11:42 م

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالمزار الشمالي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد في مركز شباب المزار الشمالي اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عمر الزيود ومدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي.

وتحدث الزيود عن أهمية العمل التطوعي، وضرورة إشراك الشباب في التسجيل بمبادرات العمل التطوعي، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة التطوع، وتقدير جهود الأفراد والجماعات والمؤسسات المشاركة في العمل التطوعي.

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