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الأربعاء، 11-01-2023 05:31 م

جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الأربعاء، جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي و رؤساء المراكز الشبابية والأقسام التابعة للمديرية.

وبين العقيلي أن رؤية الجائزة ورسالتها تتمثل في التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي بين جميع أفراده، مع تمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتطوعين المتميزين وتعميم قصص النجاح لديهم.

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