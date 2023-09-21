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الخميس، 21-09-2023 08:39 م

جلسة توعوية بالكورة عن آثار التغير المناخي

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الوكيل الاخباري- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة، بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، اليوم الخميس، جلسة توعوية عن التغير المناخي، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

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وهدفت الجلسة إلى تعريف الشابات المشاركات بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي و الاحتباس الحراري.


وتحدثت المحاضرة فاطمة خريسات، خلال الورشة عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.


وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال وسائل الطاقة المتعارف عليها بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.

 




 

 


 

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