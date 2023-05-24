جلسة توعوية عن مخاطر السباحة غير الآمنة بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة وادي الأردن اليوم الأربعاء، جلسة توعوية في مدرسة المنشية الأساسية للبنين بلواء الأغوار الشمالية، بمخاطر السباحة غير الآمنة في منشآت السلطة المائية.



وتضمنت الجلسة، بحسب بيان للسلطة، توعية الطلبة بمخاطر السباحة في قناة الملك عبد الله والسدود والبرك الزراعية باعتبارها مخصصة لري الوحدات الزراعية وغير آمنة لممارسة السباحة خاصة لفئة الأطفال.

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