عجلون : مدرسة حطين تحتفل بيوم العمال

الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة حطين الأساسية المختلطة في محافظة عجلون اليوم الخميس على مسرح المدرسة بيوم العمال وتكريم العديد من معلماتها المتميزات المشرفات على حفظ القرآن الكريم والتعليم الدامج والعمل التطوعي والخيري .



وقال مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون الدكتور فيصل الهواري، إن الاحتفال بعيد العمال يأتي للتذكير بأهمية العمل والإنجاز في جميع المجالات من أجل خدمة الوطن والعدالة الاجتماعية والإشادة بالأيدي العاملة وما حققته من إنجازات.

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