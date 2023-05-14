ورشة عن حماية الأطفال من العنف بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، ورشة عمل، حول "حماية الطفل من العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.

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واستعرض مدير المركز فادي الظواهرة، أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي التي يتعرض لها الأطفال وأشكاله في المجتمع، خاصة داخل الأسرة، إضافة إلى العنف وأسبابه وآثاره النفسية والاجتماعية، وسبل توجيه الأسرة ووسائل الحد من عمالة الأطفال، ودور المنظمات الدولية والمراكز الشبابية في تقديم الدعم النفسي والإرشاد للأطفال وأسرهم.



وتخلل الورشة نقاش حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وطرق الحد منه، ووسائل محاربة ظاهرتي التنمر والتعصب في المجتمع.