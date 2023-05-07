تربية الكرك تفتتح غرفة الأرشيف بمدرسة الكرك الثانوية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم لقصبة الكرك الدكتور حسين الطراونة، اليوم الأحد، غرفة الأرشيف في مدرسة الكرك الثانوية للبنين(المدرسة الأم) بحلتها الجديدة لتضم بين جنباتها وثائقا عابقة بالتاريخ تحكي قصة الأردن.



وأوضح الطراونة خلال الافتتاح الذي حضره عدد من مدراء المدارس التابعة للمديرية وحشد من أفراد المجتمع المحلي أن الأردن يسعى إلى تطوير الموارد البشرية باعتباره محور التنمية وعمادها، حيث يشكل التعليم أساسًا لذلك.

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