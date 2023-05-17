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الأربعاء، 17-05-2023 02:02 م

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

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الوكيل الإخباري- افتتح مدير مديرية التربية للواء بني عبيد الدكتور زهير الرباعي، بالتعاون مع المعهد المروري والشرطة المجتمعية لإقليم الشمال، اليوم الأربعاء، حديقة مرورية في مدرسة راكسة الهوى الأساسية المختلطة.

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وقال الرباعي إن الهدف من الحديقة هو تعلم السلامة المرورية والاستمتاع باللعب في نفس الوقت، مشيرا إلى أهمية التوعية المرورية في ظل الزيادة الكبيرة في حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.


من جانبه ألقى الملازم أول أحمد الطوباسي ضابط ارتباط في المعهد، محاضرة عملية عن استخدام الشوارع بالشكل السليم وشرح كامل عن الإشارات المرورية وكيفية قطع الشوارع.


وتتضمن الحديقة على بعض الإشارات المرورية الأساسية تشمل الوقوف والتوقف والسرعة المحدودة والاتجاه والأولوية و المنع والخطر، إضافة الى شارع مدهون أرضياته بأسهم تبين اتجاهات السير .

 




 

 


 

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