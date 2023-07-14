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الجمعة، 14-07-2023 01:51 م

جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد

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الوكيل الاخباري -  نظم تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد في مقر مجلس محافظة إربد وضمن مبادرة بعنوان "نشميات" مساء أمس، جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور أعضاء مجلس المحافظة والبلديات وناشطات وسيدات من محافظة إربد.

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وتحدث رئيس مركز إكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن أبو قمر، عن تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية خطت خطوات واضحة خلال مشاركتها في الحياة السياسية، وذلك من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات الجديدة التي ساهمت بتشجيعها على الدخول والمشاركة في كافة مجالات الحياة.


بدورها، قالت الناشطة الحزبية الدكتورة حنين عبيدات، إن المرأة الأردنية تلعب دوراً مميزاً داخل الأحزاب السياسية كمشاركة أو قيادية، وذلك بعد أن كفل قانون الأحزاب الجديد لها حرية المشاركة في الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية من خلال قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين.


ودار في نهاية الجلسة حوار موسع بين الحضور والمتحدثين، حول جملة من القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، كما وقعت السيدات المشاركات والحضور على جدارية بعنوان "شاركي وانتسبي المرحلة لنا".

 




 

 


 

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