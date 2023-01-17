جلسة حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية في مركز زها الثقافي

الوكيل الاخباري - نظم منتدى السياسات في مركز زها الثقافي بمنطقة خلدا، جلسة حواريــة حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية و الحزبية.



وأكد العين خالد البكار، خلال الجلسة، أن قانون الانتخاب وما رافقه من تعديلات دستورية موجبه له يصب لجهة تطوير المنظومة السياسية التي يعد مجلس النواب رافعتها الأساسية، ما يتطلب وجود كتل حزبية برامجية تقود العمل البرلماني وقادرة على إنتاج برامج وحلول لمختلف القضايا، وفي مقدمتها السياسات الرامية إلى مواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة.

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