الأربعاء 28-12-2022
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مركز التجارة الدولية يطور بيئة الأعمال التجارية في الأردن
مؤتة: اختتام مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الكرك
حوارية بالجامعة الهاشمية للتعريف بالمركز الأمريكي للأبحاث أكور
إربد : أمسية شعرية تتغنى بالوطن والقيادة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة تعرض الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2
هيونداي تحتفل بإطلاق باليسايد الجديدة 2023 في الشرق الأوسط
100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة تتأهل للمشاركة في "زين المبادرة 6"
زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022
كورونا
كورونا
وسائل إعلام: اعتبارا من 8 يناير الصين تفتح الحدود وتتخلى عن الحجر الصحي
هل يمكن أن يؤدي تفشي "كوفيد-19" في الصين إلى تحور خطير للفيروس؟
دراسة: تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم