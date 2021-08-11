الأميرة سمية تدعو إلى تعزيز جودة المخرجات العلمية لتحقيق التنمية المستدامة

الوكيل الاخباري -

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أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية على ضرورة التعاون في المجالات العلمية على المستوى الوطني لتعزيز جودة المخرجات العلمية في الأردن، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأثنت سموها، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وجامعة مؤتة، على الدور الريادي الذي تؤديه الجمعية العلمية في خدمة الأردن على جميع المستويات والجهود التي بذلتها لتكون مركزا وطنيا متميزا للبحوث العلمية التطبيقية خصوصا في مجالات: المياه، والبيئة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.