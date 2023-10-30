3431 طناً من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري -

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 3431 طنا، منها 2188 طن خضار، و968 طن فواكه، و 274 طنا من الورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30- 40 قرشا، والبصل الناشف بين 30-45، والبطاطا 40-60، والبندورة 15- 25، والجزر 50-75، والخيار 15- 25، والزهرة 20-30، والليمون 35-50، والموز البلدي 50- 75 قرشا.