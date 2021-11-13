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السبت، 13-11-2021 06:12 م

جمعية المحافظة تخرج ثالث أفواج طالبات معهد علوم الشريعة في العقبة

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم الأستاذ نضال العبادي أمس في العقبة حفل تخريج الفوج الثالث لطالبات معهد علوم الشريعة التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بحضور عدد من أساتذة الشريعة وأعضاء المجلس العلمي للمعهد الشرعي ومجلس الإدارة وعدد وجهاء العقبة .

وأكد العبادي خلال كلمته على دور الجمعية الريادي في خدمة القرآن ونشر العلوم الشرعية في مختلف محافظات المملكة . 

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