الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

جمعية سلة الفقراء ودارة الفدين تحتفلان بعيد ميلاد الملك

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الإثنين، 13-02-2023 11:49 م

جمعية سلة الفقراء ودارة الفدين تحتفلان بعيد ميلاد الملك

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الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية سلّة الفقراء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، في القاعة الرئيسية للمكتبة الوطنية.

ورفع رئيس الجمعية خميس المنسي، في كلمة له أسمى آيات التهنئة والتبريك لقائد الوطن بعيد ميلاده الميمون، وللأسرة الأردنية والهاشمية عامة.

وألقت أمين سر الجمعية الشاعرة عفاف نجيم، قصيدتين، تغنت فيهما بقائد الوطن ودوره في قيادة السفينة الى بر الامان، وبما حققه الاردن من منجزات ومكانة في عهد جلالته.

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