جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية

الوكيل الإخباري - ثمن رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية محمد الجيطان، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يحدث من اضطرابات على خطوط الملاحة داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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ووصف الجيطان في بيان اليوم الاثنين، القرارات التنفيذية لتوجيهات رئيس الوزراء، بأنها استثنائية في ظل الظروف الصعبة، خاصة وضع سقوف جمركية لأسعار الحاويات لغايات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية للحد من أثر ارتفاع تكاليف الشحن، والاستمرار بتطبيق هذا الاجراء حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى استمرار عمل شركة ميناء العقبة والجهات الرقابية ودائرة الجمارك على مدار 24 ساعة، وتنفيذ خطة طوارئ بغية تسريع إجراءات التخليص، وضمان انسياب السلع والبضائع، وتخفيض تكاليف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40 بالمئة عن مستودعات السوق.



وأكد الجيطان أهمية هذه التوجيهات في تعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة.



وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في توفير كل الاحتياجات داخل السوق المحلية ضمن مستويات الأسعار الحالية، سيما خلال شهر رمضان المبارك، وضمان انسياب السلع واستمرار العمليات الإنتاجية، وبما يمكن من دعم القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي.



وأضاف، إن القطاع الصناعي صمام الأمان الاقتصادي والغذائي للمملكة، كونه القادر على مواجهة مختلف الأزمات لما يمتلكه من الإمكانات والمقومات التي تمكنه من تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية الأساسية، سيما بعد تحقيقه مستويات إنتاجية عالية في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، والتي وصل بعضها حد الاكتفاء الذاتي؛ وشبه الذاتي في صناعات أخرى.



وأعرب الجيطان عن تطلعه للتوجه الفعلي نحو الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع، داعياً الحكومة إلى استمرار السير على هذا النهج ومحاولة تعزيزه، لما سيحققه من نقلة نوعية للأردن واقتصاده وتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول الى اقتصاد متين وتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.