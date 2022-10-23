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الأحد، 23-10-2022 05:57 م

جهود أردنية لوقف تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع نظيره لمقدونيا الشمالية بويار اوسماني، الأحد، عددا من القضايا الإقليمية، خصوصاً القضية الفلسطينية، التي أكد الصفدي أنها "أساس الصراع ومفتاح الحل في المنطقة".

وحذّر الصفدي من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي لتحقيق حل الدولتين، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تدهور"، وشدّد على "ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها المدن الفلسطينية واعتداءاتها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم".

وفي تصريحات صحافية مشتركة، ثمن الصفدي موقف مقدونيا الشمالية الداعم لحل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

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