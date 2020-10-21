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الأربعاء، 21-10-2020 06:30 م

جولة إعلامية لترويج السلط سياحيا

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 الوكيل الاخباري - نظم مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، اليوم الاربعاء، جولة لممثلي وسائل الإعلام الأردنية لترويج مدينة السلط سياحيا.
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وزار الإعلاميون خلال الجولة عدة معالم سياحية في المدينة، بدأت من بيت الأدهم التراثي، مرورا بمقهى الأكثم وشارع الحمام، وانتهاء بمطعم الغربال لإعادة الذاكرة إلى مدينة السلط بعد ترميم العديد من معالمها ليعاد استخدامها من جديد، مع الحفاظ على عبق تاريخها وأصالتها.

وقالت الوكالة الأميركية في بيان، بالرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التباعد الاجتماعي ومنع التجمّعات، إلا أن مدينة السلط استطاعت من خلال تركيبتها الفريدة، مواصلة الترويج السياحي للمواقع الفريدة والمتميّزة فيها.
وقال رئيس مؤسسة إعمار السلط، خلدون خريسات إن مدينة السلط تشهد منذ عام 2016، تطوّرا حقيقيا وتحسينا للوجهات السياحية فيها، بدعم من مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن الممول من USAID".

يذكر أن وزارة السياحة والآثار صنّفت عام 2016، مدينة السلط، كأول وجهة سياحية مميزة في الأردن بعد فوزها في "برنامج الوجهات السياحية المميزة" الذي ترشحت للمشاركة فيه الكرك والسلط وجرش وعجلون ومأدبا.

وطورت بلدية السلط خطة للسياحة في المدينة بالتنسيق مع مؤسسة إعمار السلط والجهات ذات العلاقة، وجرى تقييمها من قبل لجنة تحكيم، ما أدى إلى فوز المدنية بهذا اللقب.

وحصلت مدينة السلط بفوزها على دعم الوزارة ومشروع السياحة الممول من الوكالة الأميركية لتطوير سياحي شامل، ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في المدينة والترويج للوجهات السياحية في السلط، بالإضافة إلى تطوير مهارات التسويق والترويج وإدارة الأعمال، وتطوير وتحسين 33 تجربة سياحية في المدينة.

 




 

 


 

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