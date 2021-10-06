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الأربعاء، 06-10-2021 11:44 ص

حجاوي لـ الوكيل : أطمئن الأردنيين لن نعود للمربع الأول

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي ، أنه يتم مراقبة الوضع الوبائي في المملكة بحذر ، عقب مهرجان جرش ، نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية .

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وأشار الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" ، إلى أن زيادة وتيرة التطعيم خلال الفترة الأخيرة في المملكة له دور كبير في التقليل من نسبة الإدخالات في المستشفيات ، ويقلل من عدد الوفيات بفيروس كورونا والأعراض الشديدة المصاحبة للفيروس.

 

وبشأن ما يتم تداوله حول احتمالية العودةللمربع الأول ، بشأن الإغلاقات والحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الليلي ، فقد قال حجاوي " أطمئن الأردنيين ومن غير الممكن العودة إلى تلك الإجراءات ، نتيجة لتبعاتها اقتصاديا على الأردنيين ، عدا عن الإجراءات الحكومية الرامية لكبح جماح الوباء من خلال التشديد على أوامر الدفاع والتشجيع على أخذ اللقاح ".

 

وأوضح في معرض حديثه أن عدم ارتداء الكمامة وعدم العمل بالتباعد الجسدي عاملان يساهمان في ارتفاع الإصابات بالفيروس ، مشددّا على أهمية تلقي لقاح كورونا.

 

ولفت حجاوي أن تقييم مستجدات الوضع الوبائي ستكون نهاية الأسبوع القادم .

 

 

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