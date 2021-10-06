المستهلك تستهجن عزوف بعض المواطنين عن أخذ مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري– جددت حماية المستهلك دعوتها الى المواطنين والمقيمين إلى أخذ اللقاح من أجل حمايتهم وحماية افراد عائلاتهم وكافة أفراد المجتمع تزامنا مع حلول فصلي الخريف والشتاء اللذان تزداد فيهما الامراض الموسمية وخاصة الفايروسية والبكتيرية واهمها فايروس كورونا وكذلك الاستمرار بالتباعد المكاني واخذ الاحتياطات والشروط اللازمة الخاصة بالجائحة.



وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اليوم الاربعاء إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ففي كل لقائاته واجتماعاته الرسمية وغير الرسمية يحث جلالته على ضرورة الاقبال على أخذ المطعوم والالتزام بشروط الصحة العامة لضمان استقرار الوضع الوبائي للحفاظ على حياة المواطنين من جهة ومن اجل سرعة تعافي القطاع الاقتصادي الذي بتعافيه ستتعافى كافة القطاعات المختلفة من جهة أخرى.



واستهجن الدكتور الدكتور عبيدات عزوف ورفض بعض المواطنين لغاية الآن عن أخذ المطعوم وهم نسبة ليست بالقليلة بحجة عدم مأمونية المطعوم بالرغم من تأكيد الجهات الرقابية الصحية ذات العلاقة على أن المطاعيم آمنة وسليمة ولا يوجد لها تأثيرات سلبية على صحة وسلامة الانسان على المدى البعيد وأيضا إن نسبة كبيرة من الذين اخذو المطعوم لم تتم اصابتهم بالفايروس، مما ساهم في ثبات المنحى الوبائي خلال الاسابيع الماضية .

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