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الإثنين، 28-11-2022 09:37 م

حداد : اللون والطعم لا يكفيان لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون أصليا

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، نزار حداد، الاثنين، إن اللون والطعم لا يكفيان لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون "أصليا أم لا".

وأوضح حدّاد عبر قناة المملكة، من موقع مهرجان الزيتون الوطني والمنتجات الريفية، أن "الزيت الأصلي أو غير الأصلي يحدّده المختبر، أي اللون لا يحدّده والذوق وحده لا يكفي"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نبدأ من فحص الحموضة ثم ننتقل إلى فحص كشف الغش، لأن كل نوع زيت له طيف على جهاز الانكسار الضوئي يحدد طيف اللون في هذا الزيت".

و"لا يؤثر اللون بتاتا على جودة الزيت" على ما ذكر حداد الذي قال إن طعم الزيت "يختلف بناء على المنطقة التي زرع فيها، وارتفاعها عن سطح البحر، ومرويّ أو بعل" معتبرا أن "صنف الزيتون والمعاملات الزراعية والتسميد كلها تؤثر بنكهة الزيت أو طعمه".

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