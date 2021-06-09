حدثان هامان ينتظرهما الأردنيون خلال أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقّب الأردنيون خلال الأيام القليلة القادمة ، قرارين حكوميين هامين ، بعد طول انتظار ، حيث يتعلّق القرار الأول بالسماح بتقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي، اعتبارا من 15 حزيران (الشهر الحالي).

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جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة، مها علي خلال تصريحات صحفية سابقة، حول الفتح التدريجي للقطاعات وصولا إلى "صيف آمن ".



وينتظر الأردنيون العمل بهذا القرار ، كون ذلك يعتبر "منفسا" لهم وفرصة لقضاء أجواء في الساحات الخارجية للمقاهي ، بصحبة "الأراجيل" .

القرار الثاني

القرار الثاني يتعلّق بقرار رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، القاضي بالسماح في التجول خلال ساعات الحظر الجزئي لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بدءا من منتصف الشهر الحالي.