حركة شراء نشطة في أسواق دير علا

الوكيل الإخباري - أكد متصرف لواء دير علا مشعل بن هداية، على وضع خطة للتعامل مع حركة الأسواق خلال شراء المواطنين لمستلزمات عيد الفطر خاصة في مركز اللواء.

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وأضاف أن هناك حركة شرائية نشطة بمنطقة الصوالحة من قبل المواطنين استعدادا لاستقبال العيد، لا سيما مع استلام الموظفين لرواتبهم وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد عامين من قيود فرضتها جائحة كورونا وبين ابن هداية، أن رجال الأمن العام والسير انتشروا في الأسواق الرئيسية لتسهيل الحركة وضمان الأمن أثناء تسوق المواطنين لملابس العيد ومستلزماته، مؤكدا أن لجان السلامة العامة تواصل جولاتها لمراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الغذاء.



وشدد على أنه لن يتم التهاون مع كل من يحاول إفساد فرحة العائلات أثناء تسوقهم، طالبا من المواطنين الإبلاغ فورا عن أي تجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



من جهته، قال رئيس بلدية دير علا، مصطفى الشطي، إن قسم النظافة والطوارئ في البلدية سيعمل طوال فترة العيد بكامل طاقته ضمن برنامج أعدّ سابقا، مؤكدا أن موظفي مراقبة الاسعار والصحة كثفوا من عملها مع بداية شهر رمضان المبارك ومستمرون بجولاتهم التفقدية على الأسواق.



ودعا الشطي المواطنين إلى الالتزام برمي النفايات في أماكنها المخصصة حتى لا يكون هناك جهد إضافي على عمال الوطن، وقدم رئيس البلدية التهاني لهم بمناسبة يوم العمال وحلول عيد الفطر السعيد ، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عنهم تحت أي ظرف.



من ناحيته، قال محمد علي وهو أحد تجار سوق الصوالحة، إن الحركة الشرائية لم تنشط إلا أواخر شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان تأجيل الاقساط واستلام الموظفين لرواتبهم أنعشا الحركة الشرائية للعائلات.