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الأربعاء، 17-05-2023 01:14 م

حزن على وفاة الشاب أمجد الحمود العربيات بعد سقوطه عن جواده

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الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب امجد الحمود العربيات متأثراً باصابته اثر سقوطه عن جواده اواخر نيسان الماضي .اضافة اعلان


و في التفاصيل قال احدى اقاربه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " ، ان امجد سقط عن جواده قبل نحو اسبوعين واصيب بنخاعه الشوكي ادخل على اثرها الى العناية الحثيثة ليتوفى صباح اليوم .

ونعاه عدد كبير من اصدقائه واقاربه عبر مواقع التواصل مستذكرين مناقبه ، حيث قال احدهم :" ترجل الفارس عن صهوة جواده.. كان رجلاً والرجال قليلون، كان بشوش الوجه بساما تراه، طاهر القلب، عفيف اللسان، حسن الخلق، نقي السريرة، مصلحاً، محباً للخير.. فارقنا اليوم الصديق والرفيق والاخ امجد الحمود العربيات وإنا لله وإنا إليه راجعون " 

وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة المغرب وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه السلط 


رحم الله الشاب امجد والهم اهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه

 




 

 


 

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