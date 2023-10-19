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حشود أردنية تتوجه إلى الرابية

الخميس، 19-10-2023 06:33 م

حشود أردنية تتوجه إلى الرابية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة الرابية بالعاصمة عمان وقفة حاشدة أمام مسجد الكالوتي .

كما تشهد المنطقة تواجدًا امنيًا كثيفاً للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين الذين يندوون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مديرية الأمن العام، اكدت حرصها التام بالحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات.

وتستمر الفعاليات الداعمة لقطاع غزة في الشارع الأردني احتجاجاً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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