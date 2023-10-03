الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

عيار 21 و18 .. اسعار بيع الذهب بالاردن اليوم

رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

الثلاثاء، 03-10-2023 09:50 ص

رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

1


الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم، فيديو يوثق أوقات قيام رجل سير اسمه داود بمهامه عند منطقة دوار الداخلية في عمان.

وقالت المديرية، في تعليقها على الفيديو:" هناك حيث تنبض الحياة بالقرب من تلك المنطقة التي تشكل شريان حياة نابض في قلب العاصمة بطاقة صباحية إيجابية يبثها داود بحب بلده وأهله وعمله".

وأضافت:" مركبات ومشاة والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجّل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن".

اضافة اعلان


وكان "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" قد سلّط الضوء على جهود رجل السير داود في وقت سابق، من خلال اتصال من أحد المواطنين الذي أرسل مقطع فيديو لرجل السير وهو يؤدي عمله بهمة ونشاط.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_262007_6144

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

cnqr6bdTqRzJkZ1qFqA12lSZv08Fmgg4WRyBTC6o

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

م

وزير الأوقاف يرعى احتفال مركز الكالوتي بالمولد النبوي

9202324966471089755

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

M63A8346

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر للدبلوم المتوسط

وظائف

وظائف شاغرة في القطاعين العام والخاص

أخبار متعلقة
9202324966471089755

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

8202328738466460774

اصابتان بتدهور واصطدام مركبة في عمّان

image (80)

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الدفاع المدني 4

حادث دهس لباص مدرسة بعمان .. واسعاف طفل الى المستشفى

8202327183012716537138

المحلات المستثناة من تحديد ساعات الفتح والاغلاق بعمان

920237114545103131449

توصية مرتقبة حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات بعمان