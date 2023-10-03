رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم، فيديو يوثق أوقات قيام رجل سير اسمه داود بمهامه عند منطقة دوار الداخلية في عمان.



وقالت المديرية، في تعليقها على الفيديو:" هناك حيث تنبض الحياة بالقرب من تلك المنطقة التي تشكل شريان حياة نابض في قلب العاصمة بطاقة صباحية إيجابية يبثها داود بحب بلده وأهله وعمله".



وأضافت:" مركبات ومشاة والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجّل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن".

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وكان "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" قد سلّط الضوء على جهود رجل السير داود في وقت سابق، من خلال اتصال من أحد المواطنين الذي أرسل مقطع فيديو لرجل السير وهو يؤدي عمله بهمة ونشاط.