السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

الوكيل الإخباري -

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قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، كانت نتيجة عن فقدان السائقين على مركباتهم، والانزلاق مع بداية هطول الأمطار.وأضاف، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات في إربد بمنطقة كفريوبا، وتحديداً على شارع الستين، ونتج عنه إصابتين بليغتين وواحدة متوسطة.وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة جنوب عمان في منطقة العدسية باتجاه البحر الميت، ونتج عنه 3 إصابات متوسطة.وأوضح أن تماسك الإطارات يقل مع سطح الشارع خلال أول هطول للأمطار نتيجة لوجود مواد أو رسوبيات ناتجة عن البقايا الزيتية على الطرق.