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الأحد، 10-04-2022 03:12 م

حصيلة كورونا الاسبوعية في الأردن .. 7 وفيات و 741 إصابة - ارقام

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي رقم 14 لعام 2022 سجل 741 إصابة مقارنة مع 1731 حالة للأسبوع الوبائي رقم 13 السابق وبانخفاض حوالي 57 بالمئة.

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واضاف، أن عدد الوفيات خلال الأسبوع 14 الممتد من 2 إلى 8 نيسان الحالي بلغ 7 حالات، مقارنة مع 17 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 13 بنسبة انخفاض 59 بالمئة.

 

وبلغ عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع 25469 فحصا، مقارنة مع 45728 فحصا خلال الاسبوع الماضي بنسبة انخفاض 44 بالمئة.

 

ولفت البلبيسي إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 74 حالة، مقارنة مع 124 خلال الأسبوع رقم 13 بنسبة انخفاض حوالي 40 بالمئة. وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 2.9 بالمئة مقارنة مع 3.78 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي 13 بانخفاض مقداره نحو 23 بالمئة.


وبين أن الحالات النشطة للأسبوع رقم 14 تبلغ 493 حالة، مقارنة مع 1227 حالة خلال الأسبوع رقم 13 بانخفاض حوالي 61 بالمئة.


وعن نسبة الإصابة من الفئة العمرية 10- 17 عاما، أوضح أن النسبة بلغت 11 بالمئة مقارنة مع 10 بالمئة خلال الأسبوع السابق، وأن نسبة الحالات في الفئة العمرية 6 - 9 أعوام بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 2 بالمئة خلال الأسبوع السابق.

 

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