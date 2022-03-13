الخصاونة: طوينا أزمة كورونا ونسير على طريق التعافي

الوكيل الإخباري - ‏أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن طوى أزمة كورونا، ويسير على طريق التعافي.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، إلى محافظة مأدبا، في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمُّس احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.

وأضاف الخصاونة أن جلالة الملك يحمل رؤية إصلاحيَّة شاملة تتمثَّل في تحديث المنظومة السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة، مؤكدا أن أولويَّة جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ وليّ العهد تحسين الظروف المعيشيَّة للمواطنين.

وأشار إلى أن مخزون القمح في الأردن يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهرا، مشددا على أن الأردن تجاوز أصعب التحديات وبقي قويَا، وإيمان الأردنيين بوطنهم وقيادتهم لا حدود له.

‏وتابع الخصاونة أن تمكين القطاع الخاص، ورفع تنافسيَّته، وإقامة شراكة حقيقيَّة معه هدف استراتيجي للدولة الأردنيَّة.

وبيّن أنه تم توجيه وزارتيّ التَّخطيط والمياه لإيجاد التَّمويل اللازم للتوسُّع في إقامة السّدود التُّرابيَّة والحفائر المائيَّة، وتوجيه وزارة الصحَّة لتوفير حاجة المستشفيات من أطبَّاء الاختصاص في مأدبا وجميع المحافظات.

كما وجه الخصاونة وزارة الأشغال العامَّة والإسكان لتعبيد الطَّريق المؤدِّي إلى مصنع الصَّافي للألبسة في منطقة مليح.

وأوضح أن الحكومة ستقوم بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح مأدبا عاصمة للسِّياحة العربيَّة، وإبراز هذا الحدث بما يليق بالأردن ومكانة مأدبا السِّياحيَّة.

ويلتقي رئيس الوزراء وجهاء وفعاليَّات رسميَّة وشعبيَّة في المحافظة.



