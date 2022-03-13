الخدمات الطبية تقرر تحويل مرضى كورونا إلى "الميداني العسكري" في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن تحويل مرضى كورونا من المدينة الطبية ومستشفى الملكة علياء العسكري إلى المستشفى الميداني العسكري في محافظة الزرقاء.



وقالت الخدمات الطبية الملكية عبر "فيسبوك" إن القرار جاء في ظل التناقص الملحوظ في اعداد مصابي كورونا.



وأشارت الى انه يتم حاليا تعقيم مستشفى الملكة علياء ليكون جاهز لاستقبال الحالات المرضية الأخرى ابتداءً من اليوم الأحد.



وشددت الخدمات الطبية الملكية على استمرارية منع زيارة المرضى، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

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