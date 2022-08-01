الإثنين 01-08-2022
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حوارية باليرموك عن صناعة القيادات الشبابية
53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز
حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات
الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات
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الرحلة إلى الجيل القادم من الابتكارات القابلة للطي تبدأ الآن
"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يكشف عن الروزنامة النهائية لتصفياته لعام 2022
مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة
"البوتاس العربية" ووزارة التربية والتعليم يوقعان اتفاقية لتخصيص مبنى رياض أطفال ضمن مدرسة البوتاس الثانوية
كورونا
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آخر مستجدات كورونا في قطر
دراسة: الفقراء أكثر عرضة للمعاناة مع كورونا
نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا
وزير الصحة المصري: وصلنا لمرحلة مناعة القطيع ولكنها ليست أبدية
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المياه والعصائر الباردة تطفئ لهيب الحر في وسط البلد
فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
حالة نادرة في العالم .. "جنين داخل جنين" يصيب الأطباء بحالة من الدهشة في مصر!
أغنى رجل في العالم يبني مطارا خاصاً به في تكساس
دراسة : الكلاب تستطيع الرؤية بأنوفها
انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات
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مشهد مخيف... سقوط مدرجات بالمشجعين في ليبيا -فيديو
الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات
قبل مواجهة الفيصلي والعقبة ،، لائحة هدافي دوري المحترفين
يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟
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