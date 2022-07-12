استقبال أولى قوافل الحجاج الأردنيين العائدين للمملكة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، إن كوادر جمرك المدورة على أُهبة الإستعداد لاستقبال أولى قوافل الحجاج العائدين للمملكة، والتي من المتوقع وصولها صباح اليوم الثلاثاء.

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واضاف، أنه بناءً على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم تعزيز المركز بالعديد من الموظفين، والعمل على تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها داخل المركز الجمركي على مدار الساعة، من خلال تنظيم عمل الكوادر الجمركية في المركز؛ لتتناسب مع أعداد الحجاج القادمين، مشيرًا إلى أن العمل سيكون بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية، والجهات العاملة بالمركز مما يساهم بسلاسة وسرعة تقديم الخدمات للحجاج العائدين للمملكة.



وأكد بأن كوادر الجمارك العاملة في جمرك المدورة يتمتعون بخبرةٍ كاملة وكفاءة عالية، تجعلهم قادرين على تسهيلِ حركة الحجاج القادمين بحرفية عالية وسرعة قصوى، مبينًا أنّ المجهود الذي بُذل والعمل الدؤوب يأتي في ظلِ سعي دائرة الجمارك بتقديم خدمات جمركية متميزة.