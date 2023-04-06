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الآلاف يتابعون فعاليات رمضانيات في إربد

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الخميس، 06-04-2023 11:23 م

الآلاف يتابعون فعاليات رمضانيات في إربد

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الوكيل الاخباري - تابع الآلاف فعاليات "رمضانيات" التي أقيمت اليوم بمدينة الحسن الرياضية في إربد وتفاعلوا مع الفقرات التي تضمنتها الأمسية الرمضانية التي حضرها محافظ إربد رضوان العتوم.

واشتملت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الأول من "رمضانيات" على كرنفال للأطفال، تضمن قراءات قصصية ومسرح دمى وحكايات تراثية لفرقة كراميش للأطفال بإشراف ديانا الحسن ومحمد العمرو.

كما اشتملت على فقرة إنشاد ديني لفرقة وزارة الأوقاف وحفل غناء وطني للفنان أحمد القرم وألعاب شعبية ومسابقات ثقافية قدمها بلال يوسف وتخللها توزيع جوائز مقدمة من الداعمين على الفائزين.

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