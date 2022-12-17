حفل تكريم السفير المكسيكي بمناسبة انتهاء مهام عمله

الوكيل الإخباري - نظم سفير المملكة لدى الولايات المتحدة المكسيكية عدلي قاسم الخالدي، أمس الجمعة في بيت الأردن، احتفالا بمناسبة تقليد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، الذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني على السفير المكسيكي السابق لدى الأردن، إنريكي روخو استين.

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وحضر الحفل الذي جاء بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقديراً لجهوده أثناء أداء مهامه الدبلوماسية ولدوره في تعزيز العلاقات الثنائية والفهم المتبادل بين الأردن والمكسيك مديرة إدارة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية المكسيكية السفيرة أمبارو أنغيانو رودريغيز، وسفراء ورؤساء بعثات الدول العربية في المكسيك.



وألقت السفيرة خلال الحفل كلمة أشرت فيها إلى رفعة وأهمية هذا الوسام باعتباره من أوائل الميداليات التي تمنحها المملكة الأردنية الهاشمية للأشخاص المستحقين.