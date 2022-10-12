حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مسابقة تناولوا موضوعي بشكل موضوعي

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي المسابقة الإعلامية "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي".



وتهدف المسابقة إلى تشجيع الإعلاميين بمختلف فئاتهم على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور بعيد عن القوالب والصور النمطية التي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة إما في إطار البطولة الخارقة أو الاستكانة والضعف المثيرة للشفقة.



وقال المجلس، في بيان الأربعاء، إن عملية استقبال الأعمال للمشاركة في المسابقة تكون من خلال الرابط الإلكتروني، وتستمر لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



وأشار إلى أن هذه الجائزة تأتي ضمن 4 فئات تشمل جميع مجالات العمل الصحفي، بهدف تعزيز الممارسات النموذجية في مختلف المجالات وتحييد الإعاقة في التناول الإعلامي، وتجنب التعاطي مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص ذوي الإعاقة داخلا في دائرة التغطية الإعلامية، والتعاطي مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ضمن السياق العام لحقوق الإنسان والبرامج والخطط التنموية الشاملة، بحيث يتم توظيف المواد الإعلامية لتسليط الضوء على الفجوات والتقصير في وسائل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز.

اضافة اعلان