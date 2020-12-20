حقيقة الزيادة على اسعار المياه بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات، أن الغاء مقطوعية المياه (المبلغ الثابت) لم تتضمن أية زيادة على أسعار المياه، وان هذا الاجراء جاء بهدف ضمان الوضوح والشفافية والعدالة لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع حجم الاستهلاك لكل مشترك.وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، اوضح عليمات ان الوزير وبهدف التخفيف على المواطنين، اوقف الحجز على الأموال الأميرية للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا، شريطة قيام المواطنين التي ترتبت عليهم مستحقات بمراجعة ادارات وشركات المياه واجراء عملية تسوية تتوافق مع ظروفهم وامكانياتهم.وبين ان الوزارة/ سلطة المياه، بدأت بتطبيق تعليمات الوزير على جميع المشتركين بعدالة وشفافية، وبخصوص الحجوزات السابقة، مشيرا الى انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بالتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم لتسوية هذا الامر من خلال تقسيط المبالغ المستحقة وفق قدرات المواطنين.كما اوضح عليمات "يستطيع كل وريث ان يقوم بتسديد المستحقات المترتبة عليه بسهولة ويسر دون ان يكون هناك حجز جماعي على إجمالي المبلغ المترتب"، داعيا المواطنين الى المبادرة واستغلال الفرصة لتسوية المستحقات المترتبة عليهم.واشار الى أن الوزارة لم تقم باية زيادة على اسعار المياه، وان الغاء المبلغ الثابت جاء لازالة التشوهات على فاتورة المياه بين مختلف المناطق وادارات وشركات المياه لتكون على سوية واحدة وبيان تفاصيلها بكل دقة ووضوح لكل مواطن بما يمكنه من احتساب قيمة الفاتورة بسهولة حسب كمية الاستهلاك.