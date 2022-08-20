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السبت، 20-08-2022 10:23 ص

حقيقة رفع خدمة العسكريين 2-5 سنوات بمعدل الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي حقيقة رفع خدمة العسكريين في المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بين 2-5 سنوات.

وقال المجالي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أي زيادة على خدمة العسكريين المقررة في القانون المعدل لغايات الحصول على التقاعد المبكر أو الشيخوخة.

وأضاف أن المؤمن عليه العسكري يحتاج إلى 240 اشتراكا للحصول على التقاعد المبكر، فيما يحتاج 180 اشتراكا لتقاعد الشيخوخة.

وأشار المجالي إلى أن تعديلات مشروع القانون المعدل تبلورت بشكل نهائي وستعرض على مجلس إدارة مؤسسة الضمان نهاية آب الجاري.

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وتتضمن التعديلات الجديدة ملفات جوهرية من أبرزها، التأمين الصحي، وزيادة رواتب المتقاعدين، وبدلات التعطل وغيرها من الملفات التي تهم شريحة واسعة من المؤمن عليهم.

وبرزت تساؤلات خلال الفترة الماضية حول رفع خدمة العسكريين في المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

 




 

 


 

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