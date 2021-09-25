السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

بنغلاديش تتطلع لدور أوروبي فاعل لإعادة الروهنغيا لبلادهم

السبت، 25-09-2021 03:23 م

حقيقة شطب عضوية أطباء من النقابة

main_image614f0035404e2


الوكيل الاخباري - نفى القائم باعمال نقيب الاطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية عن نية النقابة شطب عضوية تسعة الاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة، مبينا أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الان.

وبين الطراونة ان إنتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية وإجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع الخاص أو العام، إلا أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن السداد .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اربد

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

مستشفى

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

w

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

وزارة الزراعة

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

621747b7f1e8b951d50123a05d4351c4

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

صناعة

صناعة عمان تطلق مسابقة لتصميم شعار صنع في الأردن

أخبار متعلقة
920211915858353685498

السماح للقادمين من هذه الدول بالدخول الى المملكة ضمن البروتوكول المعتمد

9202120152857347364163

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

w

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

3202129134746197311929

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

q

افتتاح فرع نقابة المهندسين بالرمثا

لجنة المنظومة السياسية

استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية