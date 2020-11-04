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الأربعاء، 04-11-2020 05:02 م

حجز تراخيص 80 وسيطة نقل في إربد

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الوكيل الإخباري - حجزت هيئة تنظيم النقل البري تراخيص 80 وسيطة نقل في محافظة إربد لم تلتزم بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية المنصوص عليها في أوامر الدفاع لمنع فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح اليوم الأربعاء، إن لجنة رقابية ميدانية تابعة للهيئة بدأت حملة في محافظة إربد لمراقبة التزام وسائط النقل العام المختلفة بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية للحد من فيروس كورونا.


وأوضحت أن اللجنة شكلت لضبط عمل وسائط النقل العام والالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع من حيث وجود الساتر والتزام السائق بالكمامة والسعة المقعدية.


 




 

 


 

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