حقيقة عودة التعليم عن بعد في الجامعات عقب مهرجان جرش

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، أنه لا حقيقة لتحويل دوام الجامعات عن بعد عقب مهرجان جرش.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن ما ينتشر على مواقع التواصل من عودة التعليم عن بعد في الجامعات مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

واشار إلى أنه لا رجعة عن التعليم الوجاهي في الجامعات، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومتطلباته.

وبين الخطيب أن وزارة التعليم العالي أطلقت خارطة للعودة إلى الحرم الجامعي.