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الإثنين، 15-05-2023 12:10 م

حقيقة وظائف براتب يومي 280 دينار تصل الأردنيين عبر واتساب

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من رسائل نصية مجهولة المصدر تصل للاردنيين عبر واتساب .

وقال الأمن السيبراني أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية تصل الأردنيين عبر هواتفهم المحمولة تفيد بـوجود وظائف براتب يومي من 80 الى 280 دينار / يوم.

وتتضمن الرسائل امكانية استخدام وقت الفراغ للتداول على الهاتف المحمول ، ويتم احتساب الراتب على أساس يومي، ووقت العمل حوالي نصف ساعة.

ورد الأمن السيبراني على استفسارات موقع "الوكيل الاخباري" إن الرسائل مجهولة المصدر يفضل عدم الاستجابة لها أو التعامل معها مبينا أن هذه الرسائل هدفها النصب والاحتيال من خلال الحصول على معلومات خاصة أو الابتزاز المالي والشخصي.

وأشار في وقت سابق أن أبرز طلبات عمليات الاحتيال شيوعًا التي يجب الانتباه إليها وفق المركز ، أولها دفع أموال وبالأخص نقدًا أو في بعض الأحيان عبر بطاقة هدية،

 




 

 


 

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