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الأربعاء، 02-08-2023 06:44 م

حلول مرورية للمواقع الأكثر ازدحاماً في عمان - اسماء

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الوكيل الاخباري - بحث اجتماع تنسيقي بين أمانة عمان وإدارة السير المركزية، حزمة من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات المرورية بعدة مواقع في العاصمة عمان.

وقال مدير دائرة السير العميد فراس الدويري، إن التنسيق والتعاون الدائم بين مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير، وأمانة عمان يهدف الى وضع حلول لازدحامات مرورية تشهدها العاصمة والتخفيف من آثارها، ومناقشتها بشكل مباشر وميداني مع المعنيين وأصحاب الاختصاص لدى الجانبين.

وأكد نائب مدير المدينة للأشغال العامة المهندس نبيل الجريري، أهمية إدارة الأزمات المرورية ومعالجة المواقع التي تشهد ازدحامات أولاً بأول والتي تعد تحديا للجهات المعنية بالحركة المرورية.

وبين المدير التنفيذي للمرور المهندس محمد الفاعوري، أن المواقع التي ستشهد حلولا مرورية لتنظيم حركة السير فيها تشمل شوارع، الاستقلال، والملكة نور، والأمير هاشم، والقدس، وميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشميساني، وتقاطع شارعي الاستقلال والأردن، وإشارات مستشفى الملكة علياء، وتقاطع مشاغل الأمن العام، وتقاطع تايم مول في طبربور، ودوار الخريطة في ضاحية الياسمين، وتقاطع شارع الملكة زين الشرف مع شارع المطار.

وأضاف الفاعوري أن الأعمال الفنية في المواقع المذكورة بدأت وسيتم الانتهاء والإعلان عنها تباعاً.

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