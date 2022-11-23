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الأربعاء، 23-11-2022 04:58 م

حماية البيئة تنفذ حملة للتوعية البيئية بالطفيلة

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الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية حماية البيئة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حملة تثقيفية في عدة مدارس بقصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، ضمن فعاليات الخطة الوطنية للتوعية البيئية. 

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وبين مدير حماية البيئة في الطفيلة، احمد المهايرة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي في اطار تنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع لتوجيه سلوكياتهم للتعامل مع البيئة بشكل صحيح، فضلا عن تنفيذ مشروعات ومبادرات داعمة للبرامج البيئية التي تنفذها وزارة البيئة.


ولفت، إلى أن الحملة جاءت من أجل إحداث التغيير في سلوكيات المواطنين تجاه البيئة والحفاظ عليها، مع العمل على دعم البرامج المعنية بحماية البيئة وتبني الجهود الرامية لدعم خارطة الطريق للمشروعات المعنية بالبيئة، والتي تسهم في إيجاد الحلول للقضايا البيئية المختلفة.

 

 




 

 


 

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