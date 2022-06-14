حماية المستهلك: "المونة" المنزلية هي الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات حدوث أزمة اقتصادية عالمية في ظل استمرار التوتر على المستوى العالمي بعد الحرب الروسية الأوكرانية. اضافة اعلان





وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وركود الأسواق وعدم قدرة المواطنين على شراء السلع.



وأضاف أنه لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار يتوجب على المواطنين الزراعة والتخلي عن الأصناف ذات الأسعار العالية والتوجه نحو بدائلها التي تباع بسعر أقل.



وأشار عبيدات إلى أنه يجب على المرأة الأردنية العودة إلى التخزين وتحضير "المونة" كما كانت تفعل ربات البيوت من أمهاتنا وجداتنا منذ عقود سابقة في الأرياف والبوادي، حيث كانت ربة المنزل تؤمن احتياجات بيتها من المنتجات الريفية والمعدة منزليا ولا يقوم رب الأسرة إلا بشراء السكر والقهوة فقط من الأسواق في المدن.



وبيّن أن حملات المقاطعة نجحت في تخفيض أسعار الدجاج والبيض وقبلها الخضار إلا أنه يجب على وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تراقب الأسعار وتضع سقوفا سعرية للأصناف التي ارتفعت أسعارها.



وتابع أن السلوك الشرائي للمواطنين تغير خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المواطن أصبح يشتري الحاجيات الأساسية والضرورية فقط نظرا لارتفاع الأسعار وكلف المعيشة.



يشار إلى أن أسعار السلع ارتفعت مؤخرا بشكل ملحوظ وخاصة الدجاج والبيض والحليب والزيوت النباتية ما دفع المواطنين إلى تقنين الاستهلاك ومقاطعة بعض الأصناف.