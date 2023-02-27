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الإثنين، 27-02-2023 08:36 م

حملة في الطفيلة لمؤازرة المحاسنة بمسابقة أمير الشعراء

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الوكيل الاخباري - التقى وفد من أهالي محافظة جرش، بالفعاليات الثقافية والأكاديمية والتربوية والتجارية في محافظة الطفيلة، ضمن حملة دعم ومساندة المتسابق الأردني الشاعر الدكتور محمد المحاسنة في مسابقة "أمير الشعراء" في موسمها العاشر.

ودعا القائمون على الحملة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة إلى التصويت للشاعر المحاسنة ليصل المراحل النهائية للمسابقة.

وقالوا إن المسابقة يتنافس فيها ثلاثة شعراء من الأردن واليمن، ومصر، مشيرين إلى أن التصويت ينتهي يوم الأربعاء المقبل.

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