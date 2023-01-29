حملة لترويج زيت الزيتون الأردني المُعمّر

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون حملة وطنية لترويج زيت الزيتون المعمر (المهراس) ، بحضور وزير الزراعة خالد حنيفات ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد ،والسفير الهولندي هاري فيروي ،وممثلين عن القطاع السياحي والفنادق والقطاع الخاص ،من خلال مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن بقيادة منظمة ميرسي كور وبدعم من الحكومة الهولندية.

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وأكد وزير الزراعة خالد حنيفات اعتزازه بالذراع العلمي لوزارة الزراعة المركز الوطني للبحوث الزراعية الذي يعمل على توظيف البحث العلمي حول جودة زيت المهراس والشركاء في الحكومة الهولندية وميرسي كور في دعم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وخاصة المتعلقة بالتحديات المناخية والمياه والطاقة.



وأكد الحنيفات سعي الوزارة من خلال الإرشاد الزراعي الذي سيقدم برامج من خلال مديرية الزيتون بالوزارة لتحسين جودة الزيت بدا من الحقل والعمليات الزراعية وعصر الزيت والتعبئة والتسويق .



واكد رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون فياض الزيود على سعي الجمعية لإيجاد منافذ تسويقية لزيت الزيتون الأردني وخاصة المهراس من خلال تحسين جودة زيت الزيتون الأردني لينافس على مستوى العالم.