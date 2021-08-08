حملة لمكافحة الحشرات في إربد

الوكيل الإخباري- أطلق مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد مساء امس السبت، بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الاغوار الشمالية، حملة لمكافحة الحشرات المنتشرة في مناطق الشونة الشمالية .

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وقال رئيس المجلس المهندس محمد الشمالي، إن الحملة تأتي اثر تزايد معاناة سكان المنطقة والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .



وبين أن الحملة تأتي لمساندة بلدية معاذ بن جبل ومديرية الزراعة، لتوفير مختلف الاليات اللازمة والامكانات المتاحة لمكافحة تلك الحشرات، مشيراً الى انه سيتم استخدام مبيدات حشرية فعالة لهذا الغرض .



وأشار الشمالي الى استمرار الحملة لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد وفق الحاجة، وستشمل مختلف مناطق بلدية معاذ بن جبل ابتداء من بلدة العدسية والباقورة شمالاً، وصولاً الى التجمعات السكانية في الشونة الشمالية وأحياء بلدتي المنشية ووقاص، بالاضافة الى رش وتعقيم الدوائر الحكومية .