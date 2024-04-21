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الأحد، 21-04-2024 12:51 ص

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

 

وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.

 

 

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