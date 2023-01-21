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السبت، 21-01-2023 03:13 م

حملة نظافة للمحافظة على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري - أطلق مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة التابع لوزارة الإدارة المحلية وبلديتا الجيزة والعامرية اليوم السبت، حملة نظافة للمحافظة على البيئة على الطريق الصحراوي ضمن حدود المجلس والبلديتين.

وجاءت الحملة للتوعية بأهمية المحافظة على الطرق نظيفة، نظراً لأن بلديتي الجيزة والعامرية تقعان على الطريق الدولي بين العاصمة عمّان والعقبة.

وشارك في الحملة التي تستمر أسبوعاً رئيس مجلس خدمات العاصمة محمد البقور العبادي، ورئيس بلدية الجيزة قدر الفايز، ورئيس بلدية العامرية غازي شموط، ورئيس قسم الصحة والبيئة في مجلس خدمات العاصمة زياد الدروبي.

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وتحرص مجالس الخدمات المشتركة الـ(21) التابعة لوزارة الإدارة المحلية على القيام بجهود نظافة مشتركة بالتعاون مع البلديات ومع مجالس الخدمات المشتركة التي تقع أو تجاور الطرق الدولية والرئيسية في المملكة.


يشار إلى أن مجالس الخدمات المشتركة وضعت خطط عمل بدءاً من مطلع العام الجاري 2023 للقيام بحملات نظافة على الطرق الدولية والرئيسية والغابات والمناطق السياحية والأثرية والمتنزهات العامة بشكل مباشر أو بالتعاون مع البلديات بهدف المحافظة على النظافة في مختلف مناطق المملكة.

 




 

 


 

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